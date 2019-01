«Padre Pio ha fatto il miracolo»: dato per morto si risveglia a funerale pronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sueerano cosìda indurre i familiari a contattare un prete per l'e un'impresa di pompe funebri per il. Invece, inaspettatamente e inspiegabilmente, un anziano di, un piccolo paese al confine tra Campania e Puglia, si è ripreso. I familiari e i compaesani gridano al, ma anche, è d'accordo. «È un miracolo e una grazia di», spiega l'anziano, che attualmente si trova ricoverato proprio a, pensionato irpino, aveva avuto un improvviso malore ed era stato ricoverato, in condizioni gravissime, all'ospedale di. I medici avevano tentato di salvarlo, ma alla fine si erano arresi, comunicando alla famiglia che sarebbe stato impossibile evitare la morte. Anche per questo, la famiglia dell'anziano aveva deciso di riportarlo a casa e contattare sia un sacerdote per l'estrema unzione, sia un'agenzia funebre.All'improvviso, però,ha riaperto gli occhi ed è sembrato riprendersi del tutto da quello che sembrava un destino ormai segnato. L'anziano è stato immediatamente portato all'ospedale di, dove è ricoverato per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, sono buone: «Sono credente, sereno e accetto le sofferenze.mi ha fatto la grazia, è un vero. Molti mi chiamano per chiedermi come sto, ma non ricordo più nulla: è stata la fede a salvarmi».