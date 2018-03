Forti dolori alla testa: papà Stefano ucciso dalla malattia a 39 anni

di Nello Duprè

MOGLIANO - Il suo spirito coraggioso e forte di marito e padre di due figli non è bastato a sconfiggere il male contro il quale combatteva da qualche tempo. Se n'è andato a 39 anni,. Abitava con la famiglia nel quartiere Ovest della città. Il 39enne ha lottato come un leone sperando fino all'ultimo nel miracolo. La vita di Stefano Vanin si è fermata la notte scorsa dopo le 23 all'hospice la Casa dei Gelsi in via Fossagerla a Santa Bona di Treviso assistito dall'inseparabile moglie Anna e dai familiari. Aveva lavorato come operatore carrellista in diverse aziende artigianali del Trevigiano e del Veneziano, facendosi apprezzare per la sua bravura e attaccamento al lavoro. Aveva prestato la sua opera a Casale, poi alla San Benedetto di Scorzè e ultimamente nella nota azienda Costan-Press di Gardigiano (Scorzè) che produce stampi per l'industria.Vanin aveva accusato i primi sintomi del tumore alla fine dello scorso agosto con. Sono seguite le analisi cliniche che avevano dato la tremenda diagnosi di una neoplasia al cervello. Ma Stefano Vanin non si era perso di coraggio e nel mese di settembre si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Intervento seguito da un primo ciclo di chemioterapie, che sembrava aver portato all'esito sperato.