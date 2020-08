Cliente 50enne trovato morto in una stanza d'hotel dai dipendenti

PADOVA - Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in un albergo a Padova dai dipendenti. E' accaduto oggi alle 11.30 in Corso del Popolo 81, presso l' hotel Grand’Italia. Il deceduto è Silvio Papini, residente a Marcon nel veneziano. Gli investigatori non ravvisano al momento ragioni per ritenere che la morte sia stata provocata da terzi. Il Pm ha disposto che la salma venga messa a disposizione per eventuale esame autoptico.

Ultimo aggiornamento: 13:44

