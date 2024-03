Malore improvviso in pausa pranzo, Pedro Digiorgio morto sotto gli occhi dei colleghi a 48 anni. Lutto per il Barletta calcio

Un malore improvviso accusato durante la pausa pranzo, davanti ad alcuni colleghi che lo hanno visto accasciarsi senza motivo apparente. Così è morto a 48 anni Pedro Digiorgio, originario di Barletta e impiegato come autista in un'azienda editoriale di Trani.

Il malore improvviso

L'incidente è avvenuto mercoledì 27 marzo poco prima delle 15 nella sede di via Sant’Annibale Maria di Francia. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per Digiorgio non c'è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato un vuoto incolmabile nell'azienda, dove il personale, profondamente scosso, ricorderà Pedro non solo come un collega affidabile ma anche come una persona di grande cuore.

Lutto in curva

La perdita di Pedro ha toccato anche la comunità calcistica di Barletta.

Pedro Digiorgio era infatti conosciuto e apprezzato tra i tifosi del Barletta Calcio, squadra della quale era un fervente sostenitore. La sua assenza si farà sentire in modo particolare nel derby che vedrà la squadra biancorossa affrontare la Fidelis Andria nello storico stadio Cosimo Puttilli. In segno di rispetto e lutto, i gruppi organizzati di tifosi di entrambe le squadre hanno annunciato che non prenderanno posto sugli spalti per questo incontro, previsto per il pomeriggio di giovedì 28 marzo.