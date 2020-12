VELLETRI - Tragedia a Velletri in una struttura gestita dalla Caritas. Una donna di 36 anni e suo figlio di sei anni, o sono stati trovati morti stamattina. Sul posto la polizia che ipotizza una fuga di gas. A quanto ricostruito dagli investigatori, la donna romena e il bambino erano ospiti in una stanza e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi che nella notte si sarebbe spenta continuando a erogare gas.

