Virginia von Furstenberg, la nipote di Agnelli trovata morta in hotel a Merano. Lapo Elkann: «Combatteva con i mie stessi demoni»

«Virginia come me ha sempre combattuto con demoni simili. Era una donna con un cuore d’oro, una mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero». Così Lapo Elkann commenta oggi la tragica scomparsa della cugina Virginia von Furstenberg, stilista 48enne, trovata morta a Merano nella mattina del 10 maggio. Il suo corpo era sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace, probabilmente caduto dal piano più alto dell'albergo. La notizia è stata data dal Tg Rai Alto Adige e gli inquirenti hanno già escluso il coinvolgimento di altre persone nell’accaduto.

Chi era

Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia Fustenberg è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. È quindi diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg.

I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.

Aveva 5 figli

Il primo matrimonio nel 1992 con il barone ungherese Alexandre Csillaghi de Pacser. Da questa unione sono nati Miklos Tassilo Csillaghi e Ginevra Csillaghi. Nel 2002 la nascita della terza figlia Clara Bacco Dondi Dall’Orologio, avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio. Otto Leone Maria e Santiago sono invece nati dalla relazione con Paco Polenghi. Nel 2017 il matrimonio con Janusz Gawronski finito dopo tre anni con il divorzio.

Il post di Lapo

«Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili - ha scritto Lapo Elkann su Twitter - Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera . Mia dolce e tenera cugina riposa in pace, che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare». Oggi Lapo Elkann vive in Portogallo e si dedica alla beneficenza attraverso la Fondazione Laps, della quale la moglie è vicepresidente, che ha l’obiettivo di dare sostegno ai bambini e alle persone fragili in condizioni di disagio.

Sono Molti Triste 😢 per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore 💓 d’oro una Mamna tenera piena di amore con un sorriso puro è vero . Mi mancherai e sarai nel mio ❤️🫶🏻ed in ogni mia 🙏🏼preghiera . Mia dolce… — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2023

La moda

Nel mondo della moda Virginia Maria Clara von Fuerstenberg aveva debuttato nel 2011 al Teatro Filodrammatici di Milano e la sua sua prima collezione di 30 pezzi unici, in taglia unica e senza stagionalità, che è stata venduta (a partire da tremila euro) solo in tre nelle boutique italiane, a Milano, Firenze e Roma. Alcuni mesi dopo il debutto in un'opera teatrale e la seconda collezione a Milano Moda Donna.

La scomparsa a febbraio

Lo scorso 18 febbraio Virginia Maria Clara lascio' la casa senza avvisare nessuno. Il padre Sebastian Egon denunciò il suo allontanamento ai carabinieri di Marghera in provincia di Venezia per poi annullarlo il successivo giorno 21 perché era rincasata. Ora la tragica notizia della morte a Merano.