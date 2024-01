VENEZIA - Si è sentita male mentre faceva la piega a una cliente nel salone fondato da papà Umberto alla Merceria di San Salvador diversi decenni fa. Monica Corrà, in arte Monika, si è spenta così, mentre svolgeva il lavoro che amava tanto e dove aveva speso tutta la sua vita. Aveva compiuto 61 anni lo scorso settembre e pare non avesse mai accusato malori in precedenza.

È accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri, nel salone Monika & Umberto, mentre il lavoro procedeva come al solito. I sanitari del Suem 118 sono arrivati in un baleno e si sono spesi per quasi 40 minuti per tentare di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.



LA TRAGEDIA

Un colpo terribile per il padre Umberto Corrà, che nel giro di poco più di una ventina d’anni ha perso il figlio Sebastiano (35 anni, nel giugno 2001), l’amatissima moglie Ester (maggio 2020) e ora anche la figlia che con lui era stata tutt’uno per tantissimo tempo e che era diventata un riferimento per le donne dell’alta società di Venezia o di passaggio in città. Hanno affidato i capelli alle sue cure, tra le altre, la principessa d’Orléans, Bianca Arrivabene e tante altre.



«Il salone era suo ormai da vent’anni - commenta affranto Umberto Corrà - e da poco era stato dichiarato anche attività storica. Se n’è andata sul lavoro. Aveva bevuto un cappuccino e subito dopo si era sentita male. Sembrava che non lo avesse digerito. Ha fatto in tempo a dire “Non mi sento bene” e un momento dopo non c’era più. Era una persona meravigliosa - prosegue - si era sacrificata molto anche per l’azienda e soprattutto per tenere due dipendenti cui era molto affezionata e che lavoravano qui da 23 e da 28 anni».

Umberto aveva iniziato giovanissimo circa 65 anni fa, diventando in breve tempo molto noto per la sua abilità di coiffeur, affiancato dall’altrettanto brava figlia Monica e al suo staff. Sotto le loro mani si sono presentati nomi di massimo spicco: la modella Naomi Campbell, ad esempio, che lo ha “preteso” durante i suoi spostamenti veneziani, in passato star assolute come Jean Moreau e Silvana Pampanini, quindi Stefania Sandrelli o la soprano Raina Kabaivanska. Quanto ai nomi maschili, basti citare l’attore Nick Nolte e il cantante Simon Le Bon.

Nel 2010 il salone era stato ristrutturato e ammodernato con l’inserimento di moderne apparecchiature per il trattamento del corpo. Monica, con Umberto, tra le varie cose, era l’acconciatrice ufficiale della festa delle Marie, le quali saranno scelte da una selezione tra le ragazze che invieranno la richiesta al Gazzettino. Una festa che quest’anno sarà davvero molto amara.