Modella senza una gamba per l'assorbente interno: «Sto perdendo anche l'altra»

di Silvia Natella

calca le passerelle più importanti del mondo ed è una star di Instagram da anni. La 29enne, tuttavia, non è unacome le altre. La sua carriera ha subito una brusca interruzione dopo un incidente per poi ricominciare. Lauren ha subito l'di unaa causa di une ora rischia di perdere anche l'altra gamba. "Questo è inevitabile", ha spiegato lei stessa in un articolo per "In Style"Lasta anche conducendo una battaglia contro le aziende di assorbenti affinché chiariscano gli effetti dei prodotti sulla salute delle donne.Tutto comincia il 3 ottobre 2012, quando Lauren va in farmacia ad acquistare gli assorbenti interni che usava sempre, quelli dellail marchio a cui poi ha fatto causa. Una volta a casa crolla sul letto e si risveglia solo dopo tante ore perché la sua famiglia e i suoi amici non riuscivano ad avere sue notizie. Viene ricoverata d'urgenza a causa dei forti dolori e i medici riscontrano larimuovendo il tampone.Laè stata così nominata nel 1978 e in pratica è una complicazione di infezioni batteriche spesso provocate dal batterio Staphylococcus aureus. A Lauren è stato indotto il coma farmacologico, ma l'infezione si era trasformata in cancrena, per cui era necessario amputarle la gamba."Provo un dolore intenso ogni giorno. Ho una gamba d'oro di cui sono completamente orgogliosa, ma il mio piede sinistro è rimasto senza tallone e senza dita... Tra pochi mesi mi farò amputare l'altra gamba, non c'è nulla che io possa fare, ma devo evitare che succeda ancora ad altre persone".