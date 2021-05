Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 5 maggio 2021

ROMA - Pronti, via. Alle 19 puntuali saranno estratti i cinque numeri del Million Day del 5 maggio 2021. Estrazione che è possibile seguire in diretta su CorriereAdriatico.it. Cinque numeri che con una giocata di un solo euro potrebbero regalarne un milione. Ma non viene premiato solo l'enplain, vincite sono previste anche per coloro che ne indovinano 4 di numeri (1000 euro), 3 (50 euro) o semplicemente 2 (due euro). Fino ad oggi sono 164 i giocatori che hanno centrato la vincita massima al Million Day.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Million Day, ecco i cinque numeri vincenti dell'estrazione di... LA FORTUNA Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 3 maggio...

I NUMERI VINCENTI DI OGGI 5 MAGGIO 2021:

CONTROLLA I NUMERI DELLE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

LUNEDI 3 MAGGIO: 7-21-36-54-55

DOMENICA 2 MAGGIO: 4-16-53-12-36

SABATO 1 MAGGIO: 1-10-34-42-54.

VENERDI 30 APRILE: 3-6-14-15-23

GIOVEDI 29 APRILE : 5-7-27-41-55

MERCOLEDI 28 APRILE: 8-27-36-50-53

MARTEDI 27 APRILE: 7-23-27-46-50

LUNEDI 26 APRILE: 54-44-50-9-51

DOMENICA 25 APRILE: 20-44-55-52-47

Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA