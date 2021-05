Million Day, l'estrazione in diretta dei 5 numeri vincenti di oggi 12 maggio 2021

ROMA - Forza, riproviamoci. Alle 19 il Million Day mette in palio premi da un milione a 2 euro. L'estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 12 maggio 2021 è possibile seguirla in diretta come ogni giorno su CorriereAdriatico.it. La vincita massima è stata centrata fino ad adesso 168 volte, ben 22 dall'inizio dell'anno. Ma quello che lascia sperare che sia il momento buono per azzeccare i numeri vincenti è la sequenza fortunata che si è registrata nell'ultimo weekend: i 5 numeri estratti hanno reso milionari quattro giocatori il 7, 8 e 9 maggio 2021. Perché non sperare nella quinta volta proprio oggi 12 maggio? Per vincere un milione bisogna centrare 5 numeri, ma si vince anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro).

A questo punto non ci resta che aspettare e incrociare le dita. Alle 19, puntuali, su CorriereAdriatico.it inizieremo a inserire i cinque numeri che possono valere un milione di euro.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 12 MAGGIO 2021:

I NUMERI VINCENTI DELL'ULTIMA SETTIMANA:

MARTEDI 11 MAGGIO: 49-19-24-38-52

LUNEDI 10 MAGGIO: 4-29-43-48-49

DOMENICA 9 MAGGIO: 1-6-20-27-30

SABATO 8 MAGGIO: 16-24-31-35-40

VENERDI' 7 MAGGIO: 11-19-4-55-53

GIOVEDI 6 MAGGIO: 21-49-8-14-55

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

