Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 11 maggio 2021. Nell'ultimo weekend quattro supervincite

ROMA - Altro giorno, nuovo tentativo di farsi baciare dalla fortuna con l'estrazione dei numeri del Million Day. E' successo finora 168 volte, 22 dall'inizio del 2021, le ultime quattro proprio nel weekend appena trascorso (il 7, l'8 e il 9 maggio). Allora perché non può ripetersi anche oggi, 11 maggio 2021, il colpo da un milione di euro? Per farlo bisogna centrare 5 numeri, ma si vince anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Oggi alle 19, in diretta come ogni giorno su CorriereAdriatico.it, c'è l'estrazione dei numeri fortunati. Seguitela con noi e incrociamo tutti insieme le dita.

I 5 NUMERI ESTRATTI AL MILLION DAY OGGI 11 MAGGIO 2021:

LE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA

LUNEDI 10 MAGGIO: 4-29-43-48-49

DOMENICA 9 MAGGIO: 1-6-20-27-30

SABATO 8 MAGGIO: 16-24-31-35-40

VENERDI' 7 MAGGIO: 11-19-4-55-53

GIOVEDI 6 MAGGIO: 21-49-8-14-55

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

LUNEDI 3 MAGGIO: 7-21-36-54-55

