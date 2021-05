Sivincetutto, estrazione in diretta della combinazione che sbanca lo speciale concorso del SuperEnalotto di oggi 12 maggio 2021

ROMA - Ci siamo, è mercoledì 12 maggio 2021. E' il giorno del Sivincetutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto. Speciale perché mette in palio l'intero montepremi in una unica estrazione, quella del mercoledì sera appunto. E non è la sola differenza con il tradizionale SuperEnalotto: si giocano 12 numeri (da scegliere da 1 a 90) e se ne devono indovinare 6. Il costo della giocata è fisso: 5 euro. Si vince con il 6, ma anche con 5, 4, 3 e 2 numeri della combinazione estratta. Per conoscere i sei numeri vincenti segui l'estrazione, alle 20, su CorriereAdriatico.it. La combinazione vincente dell'ultima estrazione, quella di mercoledì 5 maggio 2021, è stata: 4, 10, 28, 40, 42 e 71.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Million Day, l'estrazione in diretta dei 5 numeri vincenti di...

ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE DI SIVINCETUTTO DEL 12 MAGGIO 2021:

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA