Million Day, alle ore 19 l'estrazione in diretta dei numeri vincenti di oggi sabato 8 maggio

Conto alla rovescia per le ore 19 quando su corriereadriatico.it potrete seguire in diretta l'estrazione dei numeri vincenti per il Million Day di oggi, sabato 8 marzo 2021. Con cinque numeri indovinati si centra l'exploit che vale un milione di euro ma attenzione perchè si vince anche con 4 numeri centrati (1000 euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro).

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Due colpi da 100mila euro ciascuno al 10eLotto: ecco i centri dove...

I 5 NUMERI ESTRATTI AL MILLION DAY DI OGGI (alle ore 19)

CONTROLLA I NUMERI DELLE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

VENERDIì 7 MAGGIO: 11-19-4-55-53

GIOVEDI 6 MAGGIO: 21-49-8-14-55

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

LUNEDI 3 MAGGIO: 7-21-36-54-55

DOMENICA 2 MAGGIO: 4-16-53-12-36

SABATO 1 MAGGIO: 1-10-34-42-54.

VENERDI 30 APRILE: 3-6-14-15-23

GIOVEDI 29 APRILE : 5-7-27-41-55

MERCOLEDI 28 APRILE: 8-27-36-50-53

MARTEDI 27 APRILE: 7-23-27-46-50

LUNEDI 26 APRILE: 54-44-50-9-51

DOMENICA 25 APRILE: 20-44-55-52-47

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA