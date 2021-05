Due colpi da 100mila euro ciascuno al 10eLotto: ecco i centri dove è già partita la caccia al vincitore

MACERATA - E la fortuna torna a far visita alle Marche. Già, perchè l'utimo concorso del 10eLotto ha premiato la provincia di Macerata, con vincite complessive per 200mila euro. Bei colpi, sì, al plurale: si festeggia infatti a Corridonia, con un 9 "doppio Oro" da 100mila euro, realizzato grazie a una puntata da 4 euro mentre altri 100mila euro sono stati vinti a Civitanova Marche, sempre con un 9 "Doppio Oro", centrato con una giocata da 3 euro. Niente male come estrazione con due "bersagli" a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro. E in entrambi i centri è già scattata la caccia al vincitore.

