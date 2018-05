Tragedia nella casa famiglia Muore all'improvviso una bimba di 4 mesi

di Simone Pierini

Una tragedia profonda scuote unadi, in zona Lampugnano. Giovedì sera, poco dopo le 21,30, unadi soliè morta all'improvviso. Le cause sembrano ricondurre al volere del destino, una morte naturale al quale è difficile dare una spiegazione logica.La piccola si è sentita male circa un'ora prima mostrando problemi circolatori. L'arrivo dell'ambulanza, la corsa all'ospedale Buzzi di Lodi. I medici hanno tentato di tutto, invano. La bimba, nata lo scorso gennaio, era stata affidata a questa comunità educativa in seguito alla segnalazione dei servizi sociali di un paese in provincia di Pavia.Secondo il tribunale la mamma, una ragazza di 27 anni, non era momentaneamente in grado di crescere la figlia. Nella comunità educativa sono intervenuti anche i carabinieri ma, al momento, non hanno riscontrato alcuna anomalia.