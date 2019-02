Meteo, arriva l'alta pressione: e sale l'allarme smog e inquinamento /Previsioni

#Meteo: il MOSTRO anticiclonico è già sull'Italia. Grave PERICOLO SMOG e INQUINAMENTO. Ecco DOVE e perché @ilmeteoit https://t.co/FMcpEAsPAy pic.twitter.com/XxmwJDfVv8 — IL METEO.it (@ilmeteoit) February 13, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. 'Anticiclone delle Azzorre ha preso coraggio e giorno dopo giorno ha conquistato gran parte del nostro Paese portando una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo. Nei prossimi giorni si ergerà ulteriormente ed assumerà una caratteristica sub tropicale prendendo via via sempre più potenza.contro il quale poco riusciranno a fare le perturbazioni atlantiche nel tentativo di riportare il brutto tempo sull'Italia.Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che. I valori di pressione troppo elevati esercitano infatti una forte azione di compressione dell'aria verso il basso provocando un generale e scarso ricambio dell'aria ed un inevitabile ristagno di essa negli strati bassi dell'atmosfera. Questo genere di evento si manifesta dunque sulla aree pianeggianti dove, col passare dei giorni, l'aria diventerà sempre più satura fino a provocare non solo le classiche foschie e le nebbie, ma soprattutto un sensibile peggioramento della qualità dell'aria con serie conseguenze per la nostra salute specialmente in zone come il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia.I gas inquinanti rimangono sospesi nell'aria proprio ad altezza uomo portando appunto seri danni alla salute soprattutto per anziani e bambini. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che questa situazione peggiorerà nei prossimi giorni. A partire soprattutto da venerdì e per tutto il fine settimana, le pianure del nord ed alcune aree interne del centro, dovranno fare i conti con il grave pericolo dello smog e dell'inquinamento che comincerà a divenire sempre più elevato in particolare all'interno delle grandi città come Torino, Milano, Bologna e a scendere anche Firenze e Roma, città dove inevitabilmente si attueranno i normali piani anti Smog.