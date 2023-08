Caldo africano, ecco la terza ondata di calore: quando inizia e quali sono i giorni di allerta in Italia

In attesa che in Ciclone Poppea porti con sè giornate di pioggia, vento e grandine, ci sarà una terza ondata di calore che preoccupa la Penisola italiana da Nord a Sud.

L'allerta caldo scatterà già da domenica 20 agosto proseguirà fino al mercoledì 23 agosto. I picchi termici raggiungeranno anche i 40°C.

Tra domenica 20 e mercoledì 23 agosto, secondo 3bmeteo, si raggiungerà l'apice della terza ondata di caldo della stagione che inizia da questo weekend. E' in questo periodo che la cupola di calore lavorerà a pieno regime, di conseguenza le temperature saranno in costante aumento e i valori saranno ben al di sopra della climatologia tipica del periodo.

I picchi termici

Le zone più interessate da picchi termici elevati, anche di 36-38°C saranno Nord Ovest, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Non è da escludersi qualche picco prossimo ai 40°C. Oltre alla massa d'aria in arrivo dal nord Africa sarà l'effetto di compressione tipico del potente anticiclone a contribuire alla notevole scaldata per la fine di agosto. Caldo anche di notte con temperature minime anche superiori ai 20°C mentre lo zero termico sulle Alpi si porterà fino a ridosso dei 4800-5000m.

Domenica 20 agosto

Lunedì 21 agosto

Martedì 22 agosto

Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso, seppur con variabilità diurna sui rilievi e qualche fenomeno su Ovest Alpi. Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento, massime tra 36 e 38.Centro: Tempo stabile e soleggiato, poche e innocue nubi a evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 37 e 39, meno sull'Adriatico.Sud: Prevale il bel tempo, pur con qualche temporale pomeridiano tra Cilento e rilievi siculi e calabresi. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 36.Nord: L'anticiclone rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con caldo intenso. Temperature in lieve aumento, massime tra 37 e 39.Centro: Tempo stabile e soleggiato con qualche innocuo addensamento diurno in Appennino. Caldo intenso. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 35 e 39, meno sull'Adriatico.Sud: Prevale il bel tempo, pur con qualche isolato temporale pomeridiano tra Cilento, rilievi calabresi e centro est Sicilia. Temperature in lieve ascesa, massime tra 33 e 37.

Nord: L'anticiclone africano ancora ben presente con cielo sereno o poco nuvoloso; qualche fenomeno diurno su Ovest Alpi. Temperature stabili, massime tra 37 e 39.

Centro: Tempo stabile e soleggiato pur con qualche sparuto fenomeno in sviluppo diurno sull'Appennino centrale. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 36 e 40, inferiori sull'Adriatico.

Sud: Prevale il bel tempo, pur con qualche isolato temporale pomeridiano su Appennino e Sicilia. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 33 e 37.

Mercoledì 23 agosto 2023

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Sereno altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, Piogge di forte intensita' sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Si torna a respirare

Il clima sarà molto caldo ma meno intenso man mano che ci spostiamo verso il Sud Italia; qui una modesta curvatura ciclonica delle correnti per via del passaggio di un nucleo di aria fresca in quota potrà dar luogo a qualche locale fenomeno da instabilità pomeridiana.

Le proiezioni mostrano un deterioramento dell'anticiclone dal 25 agosto con instabilità in accentuazione, preludio al passaggio di una perturbazione entro la fine del mese con annesso deciso calo termico.