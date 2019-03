Senzatetto picchiato e derubato dell'elemosina: aveva 1.300 euro

MESTRE - Un senzatetto bulgaro è stato picchiato e derubato dell'elemosina raccolta a Mestre: 1.300 euro. Il denaro, che aveva in una tasca del suo giaccone, è stato preso con violenza da tre uomini che - secondo quanto riferito dalla vittima - parlavano con accento straniero. Gli agenti delle volanti della Questura di Venezia sono intervenuti per soccorrere l'uomo, 62 anni, che era stato aggredito mentre dormiva in una via Ca', nei pressi degli uffici comunali. I tre malviventi, a volto coperto, dopo averlo strattonato e schiaffeggiato gli hanno rubato tutti i documenti e la somma di 1300 euro che aveva nella tasca del giaccone, guadagnati chiedendo l'elemosina.

