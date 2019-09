Il maestro derubato della viola: «20mila euro a chi me la farà ritrovare»

di Lorenzo Mayer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Derubato a Udine del suo strumento, al rientro in hotel dopo il concerto: una viola da gamba del valore di circa 20mila euro e due archetti. Questa l'incredibile disavventura vissuta venerdì sera alle 23.45, da un noto musicista veneziano, il maestro Claudio Gasparoni, residente agli Alberoni, e molto conosciuto come direttore artistico de I Concerti sulla Laguna e di altre manifestazioni musicali importanti. Gli rubano il pc: «Dentro foto e il mio lavoro. Offro 100 euro per riaverlo» «Offro una...