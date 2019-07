Aggressione in Pronto soccorso: paziente rompe il ginocchio all'infermiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -in. Martedì pomeriggio, un uomo, paziente psichiatrico, si è scagliato contro un'infermiera gettandola a terra. La donna, che era entrata nella sua stanza per controllare la situazione, ha riportato la frattura della rotula con prognosi di circa 2 mesi. Il paziente, che era in attesa di trasferimento, è stato poi bloccato dal personale e trasferito presso il reparto di Psichiatria. «E’ l’ennesimo episodio di aggressione presso il Pronto soccorso – afferma Francesco Menegazzi Segretario Uil Fpl – ormai quasi all’ordine del giorno. Bisogna che Amministrazione e Regione si attivino per mettere i Lavoratori ad operare in sicurezza, non basta una guardia giurata e il delicato lavoro di accoglienza delle assistenti di sala per evitare queste situazioni».