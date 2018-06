Equitalia, Salvini: «Chiudere subito cartelle inferiori ai 100mila euro»

Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro

liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse».LEGGI ANCHE: Salvini: «Nessun limite al contante, cedolare secca per i negozi e via l'Imu su quelli sfitti» «Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse». Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza e ha ringraziato il Corpo per i risultati raggiunti. «Dodicimila evasori totali sconosciuti al fisco e grandi evasori che hanno rubato una media di 2 milioni di euro a testa - ha detto - onore alla Guardia di Finanza che li ha scovati, ora tocca al governo ridurre le tasse e semplificare il sistema fiscale».