«A 20 anni sono già matrigna di due figli, il più grande ha 15 anni: ci scambiano per fratelli. Per me è un sogno, ma tutti mi deridono»

Ellie Liptrot è una tiktoker e influencer inglese che è diventata famosa sui social grazie a un video condiviso su TikTok, dove conta più di 30 mila fan. La ragazza porta con sé i follower e mostra loro la sua giornata da "matrigna ventenne con un compagno più grande di lei di 23 anni". Il video ha riscosso molto successo ma se, da una parte, Ellie riceve i complimenti da qualche follower per la sua bellezza, dall'altra, è sommersa anche di critiche dalla maggior parte degli utenti social.

La storia di Ellie Liptrot

Come riporta il Daily Star, Ellie Liptrot ha 20 anni e ha conosciuto il suo attuale compagno qualche tempo fa.

Mark, questo il suo nome, ha 43 anni ed è padre di due figli, uno di 15 e uno di 11 anni. Stando a ciò che racconta Ellie sui propri profili social, i ragazzini non sarebbero straniti dalla poca differenza di età con lei e dal divario di anni tra lei e il padre. Proprio per questo, la famiglia riuscirebbe a vivere serenamente. In uno dei suoi video TikTok, la giovane matrigna ha detto: «Trascorrere del tempo con i ragazzi di Mark è la cosa più gratificante di sempre. Questo aspetto della mia vita, non lo cambierei per niente al mondo. Alcune persone mi criticano semplicemente perché non sono d'accordo con il mio stile di vita ma non ci posso fare nulla se non l'hanno mai sperimentato».

I commenti social

Ellie Liptrot è cosciente delle molte critiche che le persone le muovono per il fatto di essere la compagna di un uomo molto più grande di lei e con i figli che hanno pochi anni in meno, ma a lei non interessa e cerca di fare del suo meglio. Qualcuno, ad esempio, le ha scritto: «Una vita che non farei mai per il semplice imbarazzo che si creerebbe quando si è tutti insieme, però, se tu hai il coraggio... chapeau!» oppure ancora «Non credo sia una storia che durerà e i figli sono sereni perché lo sanno, ecco la verità».