Marta Fascina, che fine ha fatto la compagna di Berlusconi? Assente anche al raduno di Forza Italia a Paestum: «È ancora in lutto»

Che fine ha fatto Marta Fascina? Dopo la morte di Silvio Berlusconi, l'ultima compagna del Cav si è chiusa in un lungo lutto, allontanandosi anche da Forza Italia. Nella tre giorni organizzata dal partito a Paestum, che comincerà il prossimo 29 settembre proprio con una commemorazione dell'ex presidente, lei non ci sarà (a meno di ripensamenti).

Marta Fascina sparita dalla scena

Come riporta Il Corriere della Sera, la parlamentare calabrese non avrebbe ancora elaborato il lutto.

Passa le sue giornate nella villa di Arcore, dove gli amici le fanno visita di tanto in tanto. Ha lasciato Villa San Martino per andare al trofeo Berlusconi, che si è giocato nello stadio del Monza. Ma è stata, appunto, un'occasione speciale. Per il momento non ha intenzione di andarsene e nessuno dei figli di Berlusconi le ha chiesto di farlo.

Sente spesso Marina, la più grande, che al funerale la teneva per mano (segno che tutti hanno interpretato come grande unità). Legge i giornali, ma non guarda la tv, come faceva con Silvio Berlusconi. La sua assenza a Roma continua e al momento il suo ritorno non è in agenda.