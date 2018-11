Marsiglia, paura alla marcia per le vittime dei crolli: cede un balcone, due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARSIGLIA - Per le strade di Marsiglia stava sfilando la marcia in ricordo delle vittime dei crolli, tra cuila 30enne italiana Simona Carpignano, quando un balcone è improvvisamente ceduto causando due feriti.Una parte del balcone di un appartamento sul boulevard Garibaldi, in pieno centro di Marsiglia, è crollata proprio mentre sulla strada sfilava la «marcia bianca» in memoria. Secondo quanto si apprende, la persona che si trovava sul balcone ha fatto in tempo a ripararsi in casa, mentre due pezzi della parte crollata hanno colpito due partecipanti alla marcia, che sono rimasti feriti. I soccorsi sono sul posto.