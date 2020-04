A causa del Covid non può stare con la moglie malata, il suo gesto d'amore commuove

Le restrizioni causate dall'epidemia di coronavirus non hanno fermato Albert Conner. Quando a gennaio alla moglie Kelly fu diagnosticato un cancro al seno lui le promise che l'avrebbe accompagnata in ogni passo della lotta al tumore. E così è stato anche il 30 marzo scorso, quando ha trovato un modo molto originale per starle vicino.

Kelly Conner doveva recarsi all'MD Anderson di Sugar Land, Texas per una seduta di chemioterapia. A causa delle misure anti-contagio, però, stavolta non poteva essere accompagnata da nessuno perché nessuno può entrare nell'ospedale eccetto i pazienti e i medici. «Vado da sola in macchina», ha detto Kelly al marito. E così è stato. Ma non appena ha lasciato casa e si è messa in auto, Albert è partito con i loro tre bambini e l'ha seguita. Poi le ha mandato un messaggio: «Affacciati alla finestra». Lui era lì, di fronte all'ospedale, seduto su una sedia sistemata accanto all'auto parcheggiata con il bagagliaio aperto. Sulle ginocchia un cartello preparato insieme ai bambini: «Non posso essere lì con te ma sono qui, ti amo». Poi il post scriptum: «Grazie a tutto lo staff!».

Un gesto che ha ovviamente commosso Kelly e non solo lei: la notizia si è sparsa subito in ospedale e due membri dello staff sono andati a ringraziare Albert. Il selfie di Kelly dalla stanza d'ospedale con il marito in strada che l'aspetta mentre legge un libro ha fatto presto a diffondersi sul web e la popolare trasmissione Usa Good Morning America ha raccontato la loro storia.

L'ultima seduta di chemioterapia è prevista per maggio e i parenti di Kelly sperano che per allora le restrizioni per il Covid-19 si saranno allentate, permettendo loro di accompagnarla.

