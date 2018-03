Studentessa 18enne uccisa il video dell'aggressione: spalle al muro, 10 contro una

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sola, sul fondo di un autobus e accerchiata da una babygang di dieci: così è stata pestata a morte una studentessa nata e cresciuta ae recentemente partita per, in Gran Bretagna, per seguire la famiglia di origine egiziana e frequentare l'Università.è entrata in coma il 20 febbraio, giorno del violento pestaggio, ed èa quasi un mese di distanza. L'aggressione ai danni della ragazza è cominciata in Parliament Street: da lì Mariam ha preso un autobus ma le bulle l'hanno seguita anche lì: di quei momenti è emerso un, in cui si vede la 18enne sul fondo di un autobus accerchiata da altre ragazze, di cui si sentono le voci. La corsa finisce all'esterno di un centro commerciale, il Victoria Center.Nonostante la presenza di numerose persone e testimoni, solo quando il corpo della 18enne è rimasto a terra inerme sono state allertate le autorità, che hanno chiamato i soccorsi e trasportato la giovane al Queen’s Medical Centre.