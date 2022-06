Mamma salva il figlio 17enne in mare, poi annega: Maria Clara aveva 51 anni

È morta subito dopo avere salvato il figlio di 17 anni che stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno. Una turista tedesca, Maria Clara Shermer, aveva 51 anni, stava trascorrendo con la famiglia un periodo di vacanza a Rosignano, in Toscana: ha trovato la morte sulla riva della Spiagge bianche, dopo avere tratto in salvo il figlio. Forse colta da malore per l'eccessivo sforzo, è morta davanti al marito ed al ragazzo disperati. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, i sanitari accorsi in riva hanno tentato di tutto per strapparla ad un tragico destino ma Maria Clara Shermer non ha reagito alle cure.

La tragedia dopo il salvataggio

Anche il marito della sfortunata donna aveva cercato di raggiungere il figlio tuffandosi nelle acque agitate del Tirreno ma non c'era riuscito: ha anche tentato di andare in soccorso della moglie, inutilmente. Nel frattempo sulla costa i bagnanti che hanno assistito alla scena avevano allertato i soccorsi e dopo pochi minuti l'uomo ed il ragazzo sono stati portati a riva sani e salvi. Per Maria Clara Shermer invece non c'è stato nulla da fare. È morta annegata, probabilmente colta da malore.

