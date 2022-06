Bagnino eroe salva quattro bambini ma non riesce a tornare a riva e muore

Muore in mare dopo aver salvato quattro bambini in difficoltà a causa delle acque agitate. È successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A perdere la vita un 42enne, gestore del lido dove sono avvenuti i fatti. L'uomo è riuscito a salvare due bambini, riportati a riva grazie all'aiuto di un secondo adulto, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Inutili i tentativi di salvarlo. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto.

Si chiamava Said aveva due figli. Dopo molti anni a ottobre sarebbe tornato nel suo Paese per rivedere la famiglia. E' successo a Lido dei Gabbiani, Villaggio Coppola Pinetamare, Comune di Castel Volturno in provincia di Caserta.

