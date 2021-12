Resta senza benzina, ubriaco in auto la travolge: Margherita precipita dal cavalcavia e muore a 30 anni

Margherita Lotti è la vittima trentenne di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata del 23 dicembre a San Vendemiano in via Venezia, provincia di Treviso. Rimasta senza benzina è stata travolta da un'auto ed è poi caduta dal cavalcavia.

Resta senza benzina, un'auto guidata da un ubriaco la travolge

Margherita Lotti, trentenne, è originaria del comune di Orsago. Tutto è iniziato, come spiega "Il Gazzettino", all’1 e 50 circa quando la donna è rimasta senza carburante con la sua auto e ha chiamato gli amici per avere soccorsi. Il gruppo, in attesa dell’arrivo della benzina, si è spostato in un parcheggio per non ostruire la circolazione, mentre Margherita è rimasta nei pressi del veicolo. A provocare la tragedia un’Alfa Romeo Stelvio condotta da un 53enne di Conegliano, V.L., che, non si è accorto dell’auto in sosta e l'ha tamponata. A causa dell’urto la giovane donna, che si trovava fuori dal mezzo, è stata sbalzata giù del cavalcavia a circa 20 metri, in un fossato laterale alla carreggiata, morendo sul colpo.

All’autista, lievemente ferito, è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1.6 ed è quindi stato tratto in arresto per omicidio stradale e rimesso in libertà, rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

