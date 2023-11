Luana Andrade muore a 29 anni dopo la liposuzione al ginocchio: la modella vittima di quattro arresti cardiaci

Morta dopo un intervento di liposuzione a soli 29 anni. Luana Andrade, influencer brasiliana da mezzo milione di follower su Instagram, era bellissima e in forma. Nessuno riesce a darsi pace la sua morte precoce, né a trovare una spiegazione al perché abbia deciso di affrontare questo intervento, nonostante quel fisico scolpito. Il dramma si è consumato a San Paolo lo scorso martedì.

L'intervento fatale

Luana Andrade è morta martedì 7 novembre, il giorno dopo aver subito una liposuzione al ginocchio in un ospedale di San Paolo.

La modella si è affidata a un medico e a un anestesista privati, che erano stati assunto dalla sua famiglia, spiega in una nota l'ospedale Sao Luiz, dove si è consumato il dramma. Dopo l'intervento è andata in arresto cardiaco per circa due ore e mezza. «L'intervento è stato interrotto e la paziente è stata sottoposta ad esami che hanno rivelato una trombosi massiva», si legge nella nota diffusa dall'ospedale. «È stata trasferita in terapia intensiva dove è stata sottoposta a farmaci e cure emodinamiche». Dopo altri tre arresti cardiaci, è stata dichiarata morta intorno alle 5.30 di martedì. A ucciderla «è stata un'embolia polmonare».

L'addio del fidanzato e di Neymar

Il fidanzato di Luana Andradre, Joao Hadad, ha commentato il dramma con un post su Instagram: «Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Una parte di me se n'è andata. Resterai per sempre una compagna oltre la vita, amore mio. Continua a vegliare su di me», ha scritto. Sul dramma si è espresso anche il calciatore brasiliano Neymar: «Ho perso un'amica».

L'ultimo post

Luana era molto seguita e attiva sui social. Il suo ultimo post su Instagram è una foto in palestra, durante l'allenamento: «Il mio posto preferito di San Paolo», ha scritto. Tantissimi i commenti di cordoglio e utenti che si chiedono perché «abbia deciso di fare questo intervento per lei inutile». A gennaio di quest'anno era stata a Roma per un viaggio con il fidanzato.