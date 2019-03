Deriso sulla metro perché nero: la gang fa il verso della scimmia

di Simone Corbetta

Mohammed Didir, 27 anni, è seduto mentre un ragazzo si stacca da un grupppetto di amici e comincia ad insultarlo per il colore della sua pelle. Questo accade prima della registrazione del filmato. A questo punto Mohammed chiede all’uomo di ripetere la performance: “fallo per instagram”.

Sta facendo il giro del mondo il video choc girato da un ragazzo di colore che riprende col proprio smartphone una scena di razzismo. Succede nella metropolitana di Londra, sulla Northern line, poco prima della fermata di Kennington.Il ragazzo, pienamente consapevole di essere filmato, salta sui sedili, oscilla fra i pali ed imita ad alta voce i versi di una scimmia. Mohammed ha poi così commentato l’episodio da lui stesso pubblicato su instagram: «Il razzismo è ancora vivo. Per tutta la mia gente, in tutto il mondo, resta forte. Debelliamo questo virus una volta per tutte».Un amico della vittima ha anche postato il video su Twitter: «Sei individui razzisti hanno iniziato a fare i versi di una scimmia su un treno della metropolitana verso il mio amico perché è nero. Devono essere indentificati e puniti, essere ubriachi NON è una scusa».Mohammed si è trasferito dall’Olanda otto anni fa ed ha fondato una propria start-up. Ai giornalisti ha riferito: «Ero sulla metropolitana ed un gruppo di ragazzi ha cominciato ad offendermi con versi e gesti riferibili a una scimmia. Avrei potuto battermi – continua Mohammed - ma poi tutti avrebbero detto che avrei risposto all’odio con altro odio, mettendo benzina sul fuoco. I miei genitori mi hanno cresciuto con l’amore ed ho voluto dare l’esempio». La polizia ha dichiarato di essere a conoscenza di questo video.