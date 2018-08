Lite su Fb con il nipote il parroco nega il funerale a nonna Marisa

di Raffaella Troili

Niente funerale per nonna Marisa, colpa di Facebook e di una vecchia ruggine tra parroco e nipote dell'anziana donna. Siamo al Tufello, protagonisti come riposta Il Messaggero, Claudio Cosi e don Gianni Di Loreto, la chiesa negata Santa Maria Assunta in via Monte Massico. «Il 17 luglio scorso è morta la mia adorata nonna - racconta il nipote, Claudio, 41 anni, che l'ha assistita fino alla fine - il pomeriggio assieme a mio padre sono andato in parrocchia per prenotare il funerale. Don Gianni appena mi ha visto ha detto: Dopo tutto quello che hai scritto su Facebook nei miei confronti hai pure il coraggio di venire in parrocchia?». Torniamo indietro. Un paio di mesi prima muore un ragazzo. Claudio Cosi va a cantare in chiesa, come altre volte aveva fatto, quando è venuto mancare qualcuno a cui era particolarmente legato. «Ho iniziato a cantare mentre la bara entrava in chiesa quando il parroco mi ha chiamato in disparte e mi ha detto: Io a questo funerale non voglio canti. Ed io in un momento di nervosismo, ho solo raccontato quanto era accaduto sul gruppo di quartiere. Nessuna parola di troppo, solo i fatti. Evidentemente qualcuno glielo deve aver raccontato a don Gianni, io nel frattempo non sono andato più in chiesa, fino a quando è morta nonna».



IRREMOVIBILE

Ma il parroco è stato irremovibile: «Senti don Gianni, io devo fare il funerale a nonna Marisa, mi stai dicendo che devo andare in un'altra parrocchia?». Anche il padre di Claudio ha provato a insistere ma di fronte a don Gianni che ha messo in discussione anche le doti canore di Claudio, si è arreso. Ed è tornato indietro sui suoi passi. «Siamo andati alla chiesa del Santissimo Redentore a Val Melaina, dove ci hanno accolto a braccia aperte, ma resta il fatto che la nostra parrocchia di appartenenza non ci ha dato la possibilità di celebrare il rito funebre». Che si è svolto giovedì 19 luglio, ma Claudio Cosi, disoccupato, «dopo aver perso il lavoro come garagista son dovuto tornare a casa dei miei e di fatto ho assistito mia nonna e me la sono curata io fino all'ultimo». Erano molto affezionati, come si vede anche dal suo profilo Facebook. Un rapporto speciale, come era stato con il nonno. Tutta colpa di quello sfogo condiviso sul gruppo Fb di quartiere, il fatto di non aver potuto cantare al funerale di un amico per colpa di don Gianni, raccontato per filo e per segno, come uno sfogo.



LA MANCANZA

Forse don Gianni se l'è legata al dito, forse i rapporti erano già incrinati, o c'è dell'altro. Fatto sta che la povera nonna Marisa è stata salutata a Val Melaina e non al Tufello, nella parrocchia del suo quartiere. «Mi manchi tanto, sei sempre nel mio cuore», continua a scrivere Claudio su Facebook, «amarti è stato facile, dimenticarti impossibile». Perché i nonni non dovrebbero mai andar via.

