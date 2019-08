Vicini litigano sul parcheggio finisce a coltellate e colpi alla Bruce Lee: 4 feriti

di Ermanno Amedei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LANUVIO - La conquista di un’area di parcheggio è stata la causa della furibonda lite tra vicini che ieri ha spedito in ospedale ben 4 persone diTutto è cominciato poco dopo le 17.30 quando in via Gramsci, una coppia di 50enni del posto e il loro figlio, hanno cominciato a discutere sempre più animatamente con il loro vicino di casa di origini albanesi ma da anni residente a Lanuvio.Entrambi rivendicavano il diritto di parcheggiare l’auto in uno spazio tra le due proprietà. Una lite furibonda durante la quale, ben presto, le parole hanno lasciato spazio alla violenza. Non è ben chiaro chi abbia cominciato prima a scagliarsi fisicamente contro l’altro ma quel che appare certo è che l’italiano, armato di un nunchaku, l’arma asiatica usata nelle arti marziali, ha colpito alla testa il suo avversario. L'altro, armato di taglierino, si è scagliato, se prima o dopo il colpo ricevuto lo stabiliranno gli investigatori, contro la famiglia ferendo il 50 al torace, mentre la donna e il figlio alle braccia. Tornata la quiete, quando per terra c’era una grossa pozza di sangue, tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale.La famiglia al Noc di Ariccia dove l’uomo ferito al torace è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per il fendente che gli avrebbe sfiorato il cuore, mentre al suo vicino di casa, in ospedale a Velletri, gli è stata suturata la ferita alla testa causatagli dal colpo di nunchaku. Su tutta la vicenda indagano i carabinieri della stazione di Lanuvio.