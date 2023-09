Lite tra due 12enni, bambino muore e l'altro viene arrestato: mistero sulle cause del decesso

Un bambino è stato arrestato e rilasciato su cauzione dopo che un altro piccolo, di età presumibilmente inferiore a 12 anni, è morto a seguito di una lite avvenuta per strada nella contea inglese del Kent.

La polizia ha riferito che gli agenti, chiamati nei pressi di Singlewell Road a Gravesend alle 17:45 dello scorso 30 settembre «preoccupati per lo stato di salute di un ragazzo», hanno trovato un bambino in gravi condizioni, subito trasferito in ospedale. Il bimbo è morto poco dopo il ricovero nella struttura sanitaria.

Le indagini sulla morte del bambino

La polizia del Kent ha fatto sapere che un altro ragazzino, arrestato «per stabilire le circostanze dell'incidente», è stato rilasciato su cauzione.

Al momento si ritiene che entrambi i bambini coinvolti abbiano meno di 12 anni e che non siano state utilizzate armi. Una donna, come rivela Kent Online, ha raccontato di aver visto i ragazzini giocare vicino a un garage.

Il dirigente Nick Sparkes della polizia del Kent ha affermato: «I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e alla comunità colpita dagli eventi dello scorso mercoledì sera», il giorno in cui è avvenuta la tragedia che ha visto coinvolti i due bambini.