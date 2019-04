Si impicca a 25 anni nel garage. Faceva il bagnino stagionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO DI VENEZIA - A 25 anni si è tolto la vita impiccandosi sulla. Il tragico ritrovamento ieri mattina, verso le 7.40, in via delle Meduse al Lido. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. All'arrivo dell'équipe medica non si poteva fare più nulla. Nei prossimi giorni molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. Il giovane era di origine moldava, ma al Lido stabilmente da tempo, viveva insieme alla madre. Era un lavoratore stagionale, durante l'estate come bagnino in uno stabilimento balneare dell'isola. Pare che non abbia lasciato alcun messaggio o spiegazione per il suo gesto. Per i rilievi di legge procede la polizia di Stato.