Lezioni di educazione sessuale, mamma espulsa dal comitato scolastico. I genitori: «Faceva la escort»

Una mamma è stata espulsa dal suo ruolo in un comitato scolastico di educazione sessuale dopo che è emerso che era stata precedentemente condannata per prostituzione. Ashley Ketcherside, 38 anni, del Texas, è stata condannata due volte per aver svolto attività sessuale prima di entrare a far parte del Godley ISD School Board, negli Usa.

La scoperta

Uno degli amministratori del consiglio ha detto che non avevano idea della sua vita personale.

Pare che la signora Ketcherside abbia continuato a pubblicizzare il suo lavoro sessuale mentre lavorava già nel consiglio, sotto lo pseudonimo di "vera ragazza della porta accanto" Lola Brea. Il suo secondo lavoro però pare andasse in contrarto con il suo ruolo in consiglio. I genitori hanno scoperto il lavoro della signora Ketcherside dopo essersi insospettiti nei confronti delle attività che lei affermava di possedere ma di cui non poteva discutere. Dalle ricerche sono emersi diversi profili di Lola Brea su vari siti di escort.

Le condanne

Il lavoro sessuale in Texas è illegale ed è solitamente classificato come un reato di classe B che può comportare una pena fino a 180 giorni di carcere e una multa massima di 2 mila dollari. La signora Ketcherside era stata giudicata colpevole di aver scambiato denaro in cambio di servizi sessuali a Fort Worth sia nel 2012 che nel 2016. I genitori di Godley si sono opposti al fatto che la signora Ketcherside continuasse il volontariato e l'impegno nella comunità dopo aver scoperto le sue precedenti condanne.