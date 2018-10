Leonessa sbrana il compagno allo zoo davanti ai cuccioli: è la prima volta che accade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una "insolita" quantità di ruggiti, la scorsa settimana, ha spinto lo staff dello zoo di Indianapolis a correre nel cortile dei leoni per cpire cosa stesse succedendo.All'arrivo, hanno scoperto una scena primordiale. Nyack, un leone ospite dello zoo, è stato attaccato in una feroce battaglia con Zuri, una mamma leonessa di 12 anni.«Aveva Nyack per il collo», ha detto alla Reuters il curatore dello zoo, David Hagan, descrivendo l'attacco. Sono stati fatti vari tentativi per separare la coppia, ma Zuri ha resistito fino a quando Nyack ha smesso di muoversi, ha detto Hagan. Una necroscopia ha rivelato che il leone è morto per soffocamento a causa di lesioni al collo.L'attacco improvviso, che è accaduto prima dell'apertura al pubblico dello zoo. Sconcertati il personale e gli esperti: perché un leone femmina avrebbe attaccato il padre dei suoi cuccioli?Un motivo preciso potrebbe non essere mai scoperto, ma Craig Packer, investigatore principale del Lion Center dell'Università del Minnesota, ha dichiarato al Washington Post che la morte di Nyack potrebbe essere collegata alla sua "relazione insolita" con Zuri.«Apparentemente lo ha dominato per tutto il tempo che stavano insieme», ha detto Packer, che ha studiato a fondo i leoni nel Serengeti. «Questo di per sé è quasi inaudito».Ha aggiunto: «Non ho mai sentito parlare di una femmina dominante un maschio».Per otto anni, Nyack e Zuri hanno convissuto senza incidenti e «sono stati bene insieme», ha detto Hagan a WIBC. In un post su Facebook che annuncia la morte di Nyack venerdì, lo zoo ha scritto che condurrà una "revisione approfondita per tentare di capire cosa possa aver portato a questo". Zuri ei suoi tre cuccioli, uno dei quali era presente durante lo scontro mortale, sono tutto okay, il post ha detto.