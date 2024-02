Tamberi incanta anche all'All Star Game Nba: schiacciate da urlo a Indianapolis

INDIANAPOLIS - Agonista com'è, non avrà sicuramente gradito il risultato del campo, ma Gianmarco Tamberi, ancora una volta, la sua partita l'ha vinta, eccome. Il grande atleta marchigiano, infatti, ha di nuovo "bucato lo schermo" all'All Star Game Nba in corso a Indianapolis. Gianmarco Tamberi, arruolato nella squadra allenata da Stephen A. Smith, dal rapper Lil Wayne e da A’ja Wilson nel "Celebrity Game" ha dato spettacolo, ma alla fine la sua squadra è stata sconfitta 100-91 dal team Shannon. Ma Gimbo ha dato comunque spettacolo. In particolare con due schiacciate che hanno nuovamente dimostrato, come se il palmares non bastasse, che, se si tratta di saltare, Tamberi non è secondo a nessuno.