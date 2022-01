Travolto da un albero mentre taglia la legna: morto ragazzo di 19 anni

Un giovane di 19 anni di Colle Brianza (Lecco), ha perso la vita oggi, travolto da un albero mentre stava tagliando legna in un bosco della zona. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in un bosco in territorio di Dolzago, al confine con Sirone.

Travolto da un albero

Per cause ora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, il giovane è stato travolto dalla pianta, subendo traumi gravissimi. È stato dato l'allarme e sul posto sono intervenute unità di pronto soccorso e dei Vigili del fuoco, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto è stato aperto un preliminare d'inchiesta.

