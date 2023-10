Ladro si finge manichino per ore finché il negozio non chiude, poi lo svaligia: il video delle telecamere

VARSAVIA - Ha finto di essere un manichino all'esterno di una vetrina di un negozio, mentre immobile, teneva in mano una borsa, fingendo di essere parte dell'arredo di un esercizio commerciale. Con questo stratagemma un ladro all'interno di un centro commerciale di Varsavia, in Polonia, tentava di ingannare il personale del negozio.

Ladro creativo

Quando la sua presenza non dava più nell'occhio, l'uomo ha iniziato a prendere la merce del negozio, ma tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il trucco, però, sembre aver funzionato, poiché la polizia di Varsavia ha dichiarato che il personale e i clienti non hanno notato nulla di strano mentre l'uomo restava immobile nella vetrina, cercando di confondersi con gli altri manichini.

Il video

La polizia ha riferito che è rimasto immobile finché ha pensato che non ci fosse più nessuno, per rubare anche in altri reparti, dopo l'orario di chiusura, perché i gioielli erano il suo obiettivo. Secondo il racconto della polizia, il ladro creativo in un'altra occasione, avrebbe cenato in un ristorante poi è entrato in un negozio di abbigliamento dove ha scambiato i suoi vestiti con degli abiti nuovi, prima di tornare al ristorante per un secondo pasto.

Robert Szumiata, portavoce della polizia, ha dichiarato che in un terzo incidente ha aspettato oltre l'orario di chiusura prima di agire al coperto dell'oscurità.

Ha detto che l'uomo "ha preso denaro da diverse casse e ha cercato di rubare altri oggetti". La polizia ha reso pubbliche le immagini dell'arresto finale del sospettato.