Colpo grosso nel palazzo veneziano: via diamanti e gioielli per 100mila euro

VENEZIA - Colpo grosso in unnon lontano da Campo Santi Apostoli. I ladri si sono dileguati con un bottino inin oro, che a una prima stima supererebbe di gran lunga i. Le indagini sono affidate alla polizia. L'auspicio è che qualchedi sorveglianza situata in zona possa avere ripreso qualche dettagli utile alle indagini.Tutto comincia con una signora che non trova più il portafoglio e crede di averlo smarrito. Magari invece qualcuno lo ha rubato sapendo cosa conteneva. All'interno oltre a denaro e documenti anche le: dell'ingresso principale, ma anche della camera che è solita chiudere quando esce perché c'è laa muro. Ma non si preoccupa di cambiare la serratura e usa ilche tiene nel negozio di cui è titolare. Ma non ha il doppione della chiave della porta della camera. Tanto che la prima notte dorme in salotto. Ed è solo il giorno seguente che la proprietaria scopre di essere stata derubata. Non intuisce nulla: va in negozio come al solito e nel tardo pomeriggio rientra a casa. Ha appuntamento con il fabbro a cui ha chiesto di intervenire per sostituire il chiavistello. Una volta aperta la porta della camera ecco l'amara realtà:All'interno, appunto, diamanti dal valore ingente e altri monili in oro e pietre preziose, nonché mazzi di chiavi di altre dimore possedute in giro per l'Italia.