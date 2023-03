Jet russo, scontro con drone Usa sul Mar Nero. L'elica colpita e il velivolo abbattuto: cosa è successo

Scontro nei cieli tra Russia e Stati Uniti. Un jet russo si è scontrato con un drone di sorveglianza statunitense sul Mar Nero, costringendo l'esercito americano ad abbatterlo e a farlo cadere nel Mar Nero stesso (dove poi non è stato recuperato). Dell'incidente è stato immediatamente avvisato Joe Biden: il presidente Usa è stato informato dal consigliere per la sicurezza nazionale, ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Scontro tra jet russo e drone americano: cosa è successo

Un jet da guerra russo Su-27 si è scontrato martedì con un drone americano MQ-9 Reaper sopra il Mar Nero: lo ha fatto sapere il comando europeo dell'esercito americano. «Il nostro aereo MQ-9 stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'MQ-9», ha detto il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, comandante delle US Air Force Europa e Air Forces Africa. «Questo atto pericoloso e poco professionale da parte dei russi ha causato quasi la caduta di entrambi gli aerei». Sostenendo che «gli aerei statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale», Hecker ha aggiunto che «chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro».

La ricostruzione (e cosa può accadere)

L'incidente arriva in un momento in cui le tensioni tra Russia e Stati Uniti sono in un momento critico. Il tema centrale, ovviamente, è la guerra in Ucraina che ha rimesso una di fronte l'altra le due superpotenze. Adesso lo scontro nei cieli rischia di inasprire ancora di più i rapporti. Il drone MQ-9 «stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'apparecchio», ha affermato il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, citato dall'Afp. «In effetti, questo atto pericoloso e non professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei».

Secondo un funzionario statunitense a conoscenza dell'incidente citato dalla Cnn, il Reaper e due jet Su-27 Flanker stavano operando in acque internazionali sul Mar Nero quando uno dei jet russi è volato intenzionalmente davanti e ha scaricato carburante di fronte al drone senza pilota. Uno dei jet ha poi danneggiato l'elica del Reaper, che è montata sul retro del drone, ha detto il funzionario. Il danno all'elica ha costretto gli Stati Uniti ad abbattere il Reaper in acque internazionali nel Mar Nero.

Mosca nega: «È caduto da solo»

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i jet russi non sono entrati in contatto e non hanno usato armi contro il drone americano sul Mar Nero, che sarebbe caduto a causa delle sue stesse «brusche manovre». «A seguito di brusche manovre, il veicolo aereo senza pilota MQ-9 è entrato in volo incontrollato con perdita di quota e si è scontrato con la superficie dell'acqua. I combattenti russi non hanno usato armi aviotrasportate, non sono entrati in contatto con il veicolo aereo senza equipaggio e sono tornati sani e salvi alla base», si legge in una nota citata dalla Tass.

La Casa Bianca: se il messaggio dei russi è "non volare sul Mar Nero", fallirà

«Non sappiamo quale fosse l'intenzione dei russi ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero, o la nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire», ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing telefonico rispondendo ad una domanda sull'incidente.