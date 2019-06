Jack Russell fiuta neonata abbandonata e le salva la vita: «È stato un eroe»

di Alessia Strinati

Hain pericolo e ha portato il suoda lui affinché la salvasse. Macho è un piccolo cane diventato un vero eroe dopo averSan Pietroburgo. Il Jack Russell terrier, animale domestico di un pensionato, ha fiutato la bimba e ha "tirato" il suo padrone al guinzaglio fino a lei.La bambina era troppo piccola e debole per piangere, oltre al fatto che era in ipotermia, se fosse rimasta lì per altro tempo sarebbe sicuramente morta, ma quando l'uomo l'ha vista ha subito chiamato i soccorsi. Il pensionato ha raccolto la bimba da terra dopo essersi reso conto che era ancora viva, l'ha portata a una pattuglia di polizia poco distante e poi la neonata è stata portata in ospedale dove i medici si sono presi cura di lei.Secondo i dottori la bambina se la caverà, intanto la polizia sta inagando su cosa possa essere accaduto e sta cercando di risalire all'identità dei genitori. Per ora nel caso resta un'unica certezza, se il piccolo Macho non l'avesse notata la piccola non ce l'avrebbe fatta. Il tenero cagnolino è stato definito a tutti gli effetti un vero eroe.