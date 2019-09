Si allena in bici sull'A14: fermato e multato un triatleta che si allenava per l'Ironman

di Simone Pierini

L'appuntamento è l'Ironman di Cervia di questo fine settimana. Gli atleti internazionali sono già arrivati e qualcuno, nei suoi allenamenti, ha perso di vista le regole della strada.con la suacome nulla fosse. Caschetto in testa ha impostato la sua andatura sfrecciando a bordo strada incurante dei rischi e dei pericoli per lui e gli automobilisti.È stata così avvertita la pattuglia della polizia stradale che ha fermato l'atleta. Lui, 30 anni, ha provato a giustificarsi:, ha detto agli agenti. Ovviamente non è bastato ad evitare la multa di 42 euro prevista dal codice stradale. È stato anche sottoposto ad alcoltest, risultato negativo, prima di essere accompagnato fuori dall'autostrada dal casello Rimini nord.