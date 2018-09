Il ponte più lungo del mondo: «55 km sul mare, 20 miliardi». Collegherà la Cina a Macao

di Domenico Zurlo

Se ne parla da anni, ma adesso è finalmente pronto: otto lunghi anni di lavori espesi hanno partorito non il topolino, ma un’opera tra le più imponenti del mondo. Un ponte di 55 chilometri che collega Hong Kong a Zhuhai (Cina) e Macao,, con 6 km di tunnel sottomarino e tre isole artificiali per gli snodi.Ormai completato, il ponte,(fino a 8 gradi della scala Richter) e per durare 120 anni, ha visto l’utilizzo per la sua costruzione di 420mila tonnellate d’acciaio e oltre un milione di metri cubi di cemento. 100 le navi utilizzate per i lavori, che hanno dato lavoro a 14mila persone: un’opera da record, che favorirà anche la vita di chi lavora a, che ora non sarà più costretto a vivere nell’isola ma potrà trasferirsi nella Cina continentale.Quello da Hong Kong a Zhuhai e Macao non è però solo un ponte, ma un modo per collegare città e territori e far crescere l’economia a dismisura: Macao e Hong Kong sono infatti regioni autonome, amministrate in modo diverso dalle altre regioni della Cina. Collegare entrambe alla Cina continentale fa parte di un più grande progetto economico per far salire il giro di affari della Baia e renderla degna di un confronto con New York o San Francisco.Stime del Financial Times affermano infatti come il Pil di queste due regioni, insieme con Zhuhai, Shenzhen e Guangzhou, possa salire dai 1,5 trilioni di dollari attuali, a quasi il doppio entro il 2025. Nell’attesa di capire se queste stime possano stare davvero in piedi, ci si augura che la prima cosa a restare in piedi, per qualche decennio, sia intanto il ponte stesso.