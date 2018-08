Instagram, arriva la musica nelle stories: ecco come fare per inserirla nei video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sempre più ricco di contenuti. La novità di questa estate 2018 è nella: nelle stories si potranno inserire leche più si amano attingendo dai brani della nostra libreria oppure dallo store creato apposta dal social.Le foto e i video che verranno condivisi potranno essere accompagnati da una colonna sonora. Chi non si è accorto, sbirciando tra le stories degli amici, che qualcosa è cambiato e che spesso ci sono motivetti che si adattano alla situazione o allo stato d'animo che si vuole descrivere in quel momento? Se anche voi volete farlo è molto più semplice di quanto si possa credere.Per avere la musica nelle stories basterà cliccare in alto a destra sullo smile come per selezionare uno sticker, qui comparirà un nuovo hashtag con la scritta Musica. A quel punto basta selezionare la canzone che più si desidera, o prendendola dal proprio dispositivo o accedendo a quelle offerte da Instagram che le suddivide in categorie. Il social ha anche aggiunto due particolari interessanti: ascoltare i brani prima di condividerli e scorrere con un cursore da un brano all'altro senza dover uscire dalla sezione musica.Il tempo massimo di accompagnamento musicale è di 15 secondi.