Loredana muore di malaria a 44 anni: prof e giornalista, era tornata da una vacanza in Nigeria

, un’insegnante di 44 anni della provincia di Agrigento, è morta di malatia dopo essere stata in vacanza in Nigeria: Loredana, oltre che insegnante, faceva anche la giornalista da oltre 15 anni. Tornata da un viaggio a Lagos aveva accusato febbre alta e dolori: ricoverata in Rianimazione all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non ce l’ha fatta.Loredana è rimasta ricoverata per una settimana: i medici hanno chiesto e ottenuto consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma, scrive Il Giornale di Sicilia. I familiari avrebbero raccontato come la malattia non fosse stata inizialmente diagnosticata (al pronto soccorso le era stato dato un codice verde), prima del dramma che ne è poi conseguito.