Maestro lancia i banchi contro gli alunni «Ero esasperato»

VERONA - Un insegnante di una scuola elementare della Bassa veronese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti su minore. Il maestro è finito ai domiciliari nell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Pietro Pascucci.







Secondo l'accusa l'uomo avrebbe lanciato banchi in classe, spinto e strattonato gli alunni, tra gli 8 e i 9 anni di età, che a suo parere non si comportavano bene. Gli episodi sono stati filmati dalle telecamere nascoste. L'insegnante ha depositato con il suo legale una memoria scritta al Gip Paola Vacca motivando il suo comportamento con l'esasperazione per le provocazioni degli alunni che gli avrebbero mancato di rispetto.

