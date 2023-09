Ingegnere Netflix trovato morto vicino al Golden Gate Bridge: è giallo a San Francisco

Un mese fa, era scomparso il giovane ingegnere di Netflix Yohanes Kidane di 22 anni; oggi è stata diffusa la notizia che il suo corpo è stato ritrovato a fine agosto nella baia di San Francisco, vicino al celebre Golden Gate Bridge, noto come il ponte dei suicidi. Ed infatti l'ipotesi è che il giovane si sia tolto la vita.

Mangia una bistecca e rischia di soffocare: uomo di 52 anni in rianimazione. «Possibili danni al cervello»

Non identificabile

In un comunicato stampa diffuso dalla contea di Marin, si evince che il 29 agosto scorso la California Highway Patrol una barca di passaggio ha rinvenuto il corpo di una persona priva di sensi nelle acque della Baia. L’ufficio dello sceriffo ha aggiunto che l’individuo è stato dichiarato morto dopo che il suo corpo è stato recuperato. "I resti mostravano segni di decomposizione avanzata, esposizione prolungata all'ambiente acquatico e apprezzabile depredazione", si legge nella dichiarazione.

Da poco assunto

Con i resti "non identificabili e sconosciuti", è iniziata un'indagine che ha portato all'identificazione scientifica della persona deceduta, come Yohanes Stefanos Kidane.

Pochi giorni dopo sono stati avvisati i suoi parenti più prossimi. Il dipendente Netflix era comparso dopo aver viaggiato in un Uber. La causa della morte è "dovuta a lesioni da impatto contundente con l'annegamento come condizione contribuente significativa. La causa della morte ipotizzata è il suicidio". Yohanes si era recentemente trasferito a San Jose dopo essersi laureato alla Cornell University per lavorare come ingegnere informatico Netflix.