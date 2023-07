Fa sesso con un paziente nel parcheggio dell'ospedale e lui muore, l'infermiera Penelope viene licenziata

Un'infermiera ha perso il lavoro dopo che l'ospedale ha scoperto che aveva avuto una relazione con un paziente per oltre un anno, terminata con la morte dell'uomo dopo un incontro sessuale con lei nel parcheggio dell'ospedale di Wrexham, in Galles.

Il mancato soccorso

L'uomo stava ricevendo un trattamento di dialisi ed è morto per un attacco cardiaco durante l'incontro notturno nel gennaio dello scorso anno.

Penelope Williams, 42 anni, non ha chiamato un'ambulanza dopo che il paziente si è accasciato sul retro della sua auto.

Le cause

L'uomo è morto per "insufficienza cardiaca e malattia renale cronica innescata da un episodio medico", come riporta il Times UK. L'episodio ha dato il via a un'indagine e a un'udienza davanti a una commissione per l'idoneità all'esercizio della professione di infermiera e ostetrica del Nursing and Midwifery Council (NMC), che ha ascoltato testimonianze secondo cui la Williams aveva ignorato i consigli dei colleghi che l'avevano esortata a chiamare un'ambulanza.

Il rapporto

Il paziente aveva conosciuto Williams per lavoro e lei lo aveva aiutato a curare la sua malattia. Quando il personale di emergenza è arrivato, lo ha trovato parzialmente nudo. La Williams aveva chiamato un collega invece del personale di emergenza e il collega l'aveva esortata a chiamare immediatamente un'ambulanza, ma la Williams aveva tardato a farlo. La donna "piangeva, era angosciata e chiedeva aiuto mentre cercava di spiegare che qualcuno era morto".

Nurse struck off after secret lover patient died during late night car park liaison



A nurse who ignored advice to call an ambulance after a patient died while in his car with her has been struck off.



Penelope Williams had a year-long sexual relationship with the man, know… pic.twitter.com/8rOUuekbsA — Updates Plug (@updatesplug247) July 4, 2023

L'ammissione

Dopo un'iniziale reticenza, la donna ha ammesso la relazione in corso e di essersi incontrata con lui quella sera per un rapporto sessuale. Confessione che ha portato al licenziamento definitivo dal lavoro. Il giudice ha stabilito che la Williams aveva "gettato discredito sulla professione infermieristica", come riporta il New York Post. "Le azioni della signora Williams si sono discostate in modo significativo dagli standard che ci si aspetta da un'infermiera registrata e sono fondamentalmente incompatibili con la sua permanenza nell'albo".